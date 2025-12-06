Directory Aziendale
Dell Technologies
Dell Technologies Designer Industriale Stipendi

La retribuzione totale Designer Industriale media in Singapore presso Dell Technologies varia da SGD 43.4K a SGD 60.8K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dell Technologies. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$36.4K - $42.3K
Singapore
Range Comune
Range Possibile
$33.6K$36.4K$42.3K$47K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Dell Technologies, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer Industriale in Dell Technologies in Singapore raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 60,774. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dell Technologies per il ruolo Designer Industriale in Singapore è SGD 43,410.

