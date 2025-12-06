Directory Aziendale
Delaware State Jobs
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Assistente Amministrativo

  • Tutti gli stipendi Assistente Amministrativo

Delaware State Jobs Assistente Amministrativo Stipendi

La retribuzione totale Assistente Amministrativo media in United States presso Delaware State Jobs varia da $26.2K a $38.1K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Delaware State Jobs. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$29.8K - $34.6K
United States
Range Comune
Range Possibile
$26.2K$29.8K$34.6K$38.1K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Assistente Amministrativo inviis presso Delaware State Jobs per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Delaware State Jobs?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Assistente Amministrativo stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Assistente Amministrativo in Delaware State Jobs in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $38,080. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Delaware State Jobs per il ruolo Assistente Amministrativo in United States è $26,240.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Delaware State Jobs

Aziende Correlate

  • Intuit
  • Lyft
  • Pinterest
  • Snap
  • Facebook
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/delaware-state-jobs/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.