Deepgram Stipendi

L'intervallo di stipendi di Deepgram va da $139,300 in compensazione totale all'anno per un Architetto di Soluzioni all'estremità inferiore a $172,480 per un Ingegnere del Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Deepgram. Ultimo aggiornamento: 8/9/2025

$160K

Risorse Umane
$143K
Marketing
$155K
Product Manager
$166K

Ingegnere del Software
$172K
Architetto di Soluzioni
$139K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

