Directory delle Aziende
Datacom
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Datacom Stipendi

L'intervallo di stipendi di Datacom va da $39,640 in compensazione totale all'anno per un Analista di Cybersicurezza all'estremità inferiore a $195,975 per un Architetto di Soluzioni all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Datacom. Ultimo aggiornamento: 8/13/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
Median $51K
Analista di Business
$99K
Servizio Clienti
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$95.3K
Project Manager
$84.2K
Analista di Cybersicurezza
$39.6K
Architetto di Soluzioni
$196K
Responsabile Programmi Tecnici
$159K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Datacom è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $195,975. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Datacom è di $89,777.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Datacom

Aziende correlate

  • SoFi
  • Stripe
  • Microsoft
  • Spotify
  • Facebook
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse