La retribuzione Architetto delle Soluzioni in United States presso Databricks varia da $218K per year per L3 a $474K per year per L7. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $312K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Databricks. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
$358K
$196K
$115K
$47.6K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Databricks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)