La retribuzione Recruiter in United States presso Databricks varia da $173K per year per L5 a $311K per year per L7. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $247K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Databricks. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$173K
$145K
$20K
$8K
L6
$261K
$186K
$55.3K
$20.3K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Databricks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
