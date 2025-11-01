La retribuzione Manager di Prodotto in United States presso Databricks varia da $212K per year per L3 a $852K per year per L7. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $382K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Databricks. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
$638K
$220K
$384K
$34K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Databricks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)