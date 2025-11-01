Directory Aziendale
Databricks Marketing Stipendi

La retribuzione Marketing in United States presso Databricks ammonta a $280K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $164K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Databricks. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
Marketing
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$280K
$143K
$128K
$8.8K
L5
Senior Marketing
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Marketing
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Databricks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Marketing in Databricks in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $658,475. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Databricks per il ruolo Marketing in United States è $285,000.

