Databricks
  • Stipendi
  • Servizio Clienti

  • Tutti gli stipendi Servizio Clienti

Databricks Servizio Clienti Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Servizio Clienti in India mediano presso Databricks ammonta a ₹3.62M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Databricks. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹3.62M
Livello
L5
Base
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
11 Anni
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Databricks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Servizio Clienti in Databricks in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,618,448. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Databricks per il ruolo Servizio Clienti in India è ₹3,615,580.

