Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Databricks. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Retribuzione Totale Media

£50K - £58K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£44.1K£50K£58K£64K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Databricks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Sviluppo Business in Databricks in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £63,959. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Databricks per il ruolo Sviluppo Business in United Kingdom è £44,073.

