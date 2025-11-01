Directory Aziendale
Databricks
Databricks Manager delle Operazioni di Business Stipendi

La retribuzione Manager delle Operazioni di Business presso Databricks ammonta a $235K per year per L6. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Databricks. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Retribuzione Totale Media

$196K - $237K
United States
Range Comune
Range Possibile
$181K$196K$237K$252K
Range Comune
Range Possibile
Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Databricks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager delle Operazioni di Business in Databricks raggiunge una retribuzione totale annua di $252,300. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Databricks per il ruolo Manager delle Operazioni di Business è $180,525.

