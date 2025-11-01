Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in United States mediano presso DAT ammonta a $90K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di DAT. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
DAT
Data Scientist
hidden
Totale annuo
$90K
Livello
L1
Base
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
0-1 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso DAT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in DAT in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $100,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in DAT per il ruolo Data Scientist in United States è $90,000.

