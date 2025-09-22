Directory Aziendale
Dalet
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

Dalet Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Israel mediano presso Dalet ammonta a ₪212K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dalet. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Dalet
Senior DevOps Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Totale annuo
₪212K
Livello
L3
Base
₪212K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Anni in azienda
7 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Dalet?

₪565K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di ₪106K+ (a volte ₪1.06M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Dalet in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪254,232. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Dalet per il ruolo Ingegnere del Software in Israel è ₪211,860.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Dalet

Aziende Correlate

  • Arcesium
  • InvestCloud
  • Kaspersky
  • DataCamp
  • SoftServe
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse