La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in Canada presso D2L varia da CA$71.7K per year per L1 a CA$143K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Canada mediano year ammonta a CA$97.8K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di D2L. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
