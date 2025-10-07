Directory Aziendale
D2L
D2L Ingegnere Software Full-Stack Stipendi a Canada

La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in Canada presso D2L varia da CA$71.7K per year per L1 a CA$143K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Canada mediano year ammonta a CA$97.8K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di D2L. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
Software Developer I(Livello Base)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Quali sono i livelli di carriera presso D2L?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in D2L in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$143,131. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in D2L per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in Canada è CA$94,137.

