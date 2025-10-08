La retribuzione Ingegnere Software Quality Assurance (QA) in United States presso CVS Health varia da $105K per year per L1 a $135K per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $111K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CVS Health. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
