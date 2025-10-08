Directory Aziendale
CVS Health
  Stipendi
  Ingegnere del Software

  Ingegnere Software Full-Stack

  United States

CVS Health Ingegnere Software Full-Stack Stipendi a United States

La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in United States presso CVS Health varia da $113K per year per L1 a $153K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $131K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CVS Health. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
Software Engineer(Livello Base)
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
Senior Software Engineer I
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
Senior Software Engineer II
$153K
$133K
$0
$20K
L4
Lead Software Engineer
$153K
$134K
$0
$18.7K
$160K

Quali sono i livelli di carriera presso CVS Health?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in CVS Health in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $168,125. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CVS Health per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in United States è $132,000.

Altre Risorse