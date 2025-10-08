La retribuzione Ingegnere Software Backend in United States presso CVS Health varia da $112K per year per L1 a $197K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $121K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CVS Health. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
