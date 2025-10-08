La retribuzione Ingegnere Software Backend in Greater Chicago Area presso CVS Health ammonta a $89.4K per year per L1. Il pacchetto di retribuzione in Greater Chicago Area mediano year ammonta a $112K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CVS Health. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
$89.4K
$85.4K
$0
$4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
