  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Health Informatics

  • United States

CVS Health Health Informatics Stipendi a United States

La retribuzione Health Informatics in United States presso CVS Health varia da $137K per year per Data Scientist a $286K per year per Lead Director. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $164K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CVS Health. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso CVS Health?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Health Informatics in CVS Health in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $286,250. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CVS Health per il ruolo Health Informatics in United States è $172,500.

