La retribuzione Health Informatics in New York City Area presso CVS Health varia da $141K per year per Data Scientist a $282K per year per Lead Director. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $165K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CVS Health. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
