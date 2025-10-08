La retribuzione Health Informatics in Greater Chicago Area presso CVS Health varia da $127K per year per Data Scientist a $153K per year per Senior Data Scientist I. Il pacchetto di retribuzione in Greater Chicago Area mediano year ammonta a $138K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CVS Health. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
