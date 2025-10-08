La retribuzione Health Informatics in Greater Boston Area presso CVS Health varia da $134K per year per Data Scientist a $217K per year per Lead Data Scientist. Il pacchetto di retribuzione in Greater Boston Area mediano year ammonta a $202K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CVS Health. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
