La retribuzione Health Informatics in United States presso CVS Health varia da $137K per year per Data Scientist a $286K per year per Lead Director. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $164K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CVS Health. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
