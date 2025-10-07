La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in India presso Cvent varia da ₹1.97M per year per Software Engineer II a ₹3.28M per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.83M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cvent. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
