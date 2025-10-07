La retribuzione Ingegnere Software Backend in United States presso Cvent varia da $108K per year per Software Engineer I a $147K per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $111K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cvent. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
