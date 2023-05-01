Crossover Health Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Crossover Health va da $39,322 in compensazione totale all'anno per un Servizio Clienti all'estremità inferiore a $154,350 per un Designer di Prodotto all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Crossover Health. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $145K
Servizio Clienti
$39.3K
Marketing
$110K

Designer di Prodotto
$154K
FAQ

The highest paying role reported at Crossover Health is Designer di Prodotto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $154,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Crossover Health is $127,723.

