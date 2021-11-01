Directory delle Aziende
CrimsonLogic
CrimsonLogic Stipendi

L'intervallo di stipendi di CrimsonLogic va da $57,900 in compensazione totale all'anno per un Analista di Dati all'estremità inferiore a $77,723 per un Product Manager all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di CrimsonLogic. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $62.8K

Ingegnere Software Full-Stack

Analista di Dati
$57.9K
Product Manager
$77.7K

FAQ

