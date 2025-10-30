Directory Aziendale
Crescent Pass Energy
Crescent Pass Energy Capo di Gabinetto Stipendi

La retribuzione totale Capo di Gabinetto media in United States presso Crescent Pass Energy varia da $139K a $193K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Crescent Pass Energy. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Retribuzione Totale Media

$149K - $175K
United States
Range Comune
Range Possibile
$139K$149K$175K$193K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Crescent Pass Energy?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Capo di Gabinetto in Crescent Pass Energy in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $193,050. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Crescent Pass Energy per il ruolo Capo di Gabinetto in United States è $138,600.

