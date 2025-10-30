Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Brazil mediano presso Creditas ammonta a R$262K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Creditas. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totale annuo
R$262K
Livello
hidden
Base
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Creditas?
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Contribuisci

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Creditas in Brazil raggiunge una retribuzione totale annua di R$317,958. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Creditas per il ruolo Ingegnere del Software in Brazil è R$239,644.

Altre Risorse