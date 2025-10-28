Directory Aziendale
Contract Services
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Designer di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Designer di Prodotto

Contract Services Designer di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Designer di Prodotto media in Argentina presso Contract Services varia da ARS 39.94M a ARS 54.51M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Contract Services. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

ARS 42.76M - ARS 51.69M
Argentina
Range Comune
Range Possibile
ARS 39.94MARS 42.76MARS 51.69MARS 54.51M
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Designer di Prodotto inviis presso Contract Services per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Block logo
+ARS 75.71M
Robinhood logo
+ARS 116.17M
Stripe logo
+ARS 26.11M
Datadog logo
+ARS 45.68M
Verily logo
+ARS 28.72M
Don't get lowballed

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Contract Services?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Designer di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Contract Services in Argentina raggiunge una retribuzione totale annua di ARS 54,507,699. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Contract Services per il ruolo Designer di Prodotto in Argentina è ARS 39,940,987.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Contract Services

Aziende Correlate

  • Microsoft
  • Amazon
  • Intuit
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse