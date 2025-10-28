Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in Germany mediano presso Continental ammonta a €78.1K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Continental. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Totale annuo
€78.1K
Livello
E13
Base
€76.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.3K
Anni in azienda
5 Anni
Anni esp
8 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Continental?
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Continental in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €104,214. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Continental per il ruolo Manager di Prodotto in Germany è €76,777.

