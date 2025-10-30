Directory Aziendale
La retribuzione totale Ingegnere del Software media in Singapore presso Connected Freight varia da SGD 66.5K a SGD 92.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Connected Freight. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Retribuzione Totale Media

SGD 71.3K - SGD 83.9K
Singapore
Range Comune
Range Possibile
SGD 66.5KSGD 71.3KSGD 83.9KSGD 92.7K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Connected Freight?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Connected Freight in Singapore raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 92,653. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Connected Freight per il ruolo Ingegnere del Software in Singapore è SGD 66,520.

