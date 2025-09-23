Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Spain mediano presso CommerceHub ammonta a €58.6K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CommerceHub. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Pacchetto Mediano
company icon
CommerceHub
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Totale annuo
€58.6K
Livello
L2
Base
€53.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.3K
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
16 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso CommerceHub?

€142K

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at CommerceHub in Spain sits at a yearly total compensation of €104,846. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CommerceHub for the Ingegnere del Software role in Spain is €58,060.

Altre Risorse