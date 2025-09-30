Directory Aziendale
Comcast
  • Stipendi
  • Architetto di Soluzioni

  • Tutti gli stipendi Architetto di Soluzioni

  • Philadelphia Area

Comcast Architetto di Soluzioni Stipendi a Philadelphia Area

La retribuzione Architetto di Soluzioni in Philadelphia Area presso Comcast ammonta a $197K per year per Principal Solution Architect. Il pacchetto di retribuzione in Philadelphia Area mediano year ammonta a $200K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Comcast. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 2 Altri Livelli
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

15%

ANNO 1

15%

ANNO 2

15%

ANNO 3

15%

ANNO 4

40%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU + Options

In Comcast, le RSU + Options sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 15% matura nel 1st-ANNO (15.00% annuale)

  • 15% matura nel 2nd-ANNO (15.00% annuale)

  • 15% matura nel 3rd-ANNO (15.00% annuale)

  • 15% matura nel 4th-ANNO (15.00% annuale)

  • 40% matura nel 5th-ANNO (40.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU + Options

In Comcast, le RSU + Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Data Architect

Cloud Security Architect

FAQ

Comcast in Philadelphia AreaArchitetto di Soluzioni最高薪酬方案，年度總薪酬為$244,350。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ComcastArchitetto di Soluzioni職位 in Philadelphia Area年度總薪酬中位數為$188,000。

Altre Risorse