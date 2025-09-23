Directory Aziendale
Comcast Consulente di Management Stipendi

La retribuzione totale Consulente di Management media in Austria presso Comcast varia da €44.1K a €64.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Comcast. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Retribuzione Totale Media

€50.6K - €57.7K
Austria
Range Comune
Range Possibile
€44.1K€50.6K€57.7K€64.3K
Range Comune
Range Possibile

€142K

Calendario di Maturazione

15%

ANNO 1

15%

ANNO 2

15%

ANNO 3

15%

ANNO 4

40%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU + Options

In Comcast, le RSU + Options sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 15% matura nel 1st-ANNO (15.00% annuale)

  • 15% matura nel 2nd-ANNO (15.00% annuale)

  • 15% matura nel 3rd-ANNO (15.00% annuale)

  • 15% matura nel 4th-ANNO (15.00% annuale)

  • 40% matura nel 5th-ANNO (40.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU + Options

In Comcast, le RSU + Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



