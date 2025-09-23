Directory Aziendale
La retribuzione Analista di Business in United States presso Comcast varia da $66K per year per Business Analyst 1 a $116K per year per Senior Business Analyst. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $85K.

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Business Analyst 1
$66K
$66K
$0
$0
Business Analyst 2
$81.8K
$80.6K
$0
$1.2K
Business Analyst 3
$112K
$98K
$7.5K
$6K
Senior Business Analyst
$116K
$106K
$3.8K
$6.5K
Visualizza 2 Altri Livelli
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

15%

ANNO 1

15%

ANNO 2

15%

ANNO 3

15%

ANNO 4

40%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU + Options

In Comcast, le RSU + Options sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 15% matura nel 1st-ANNO (15.00% annuale)

  • 15% matura nel 2nd-ANNO (15.00% annuale)

  • 15% matura nel 3rd-ANNO (15.00% annuale)

  • 15% matura nel 4th-ANNO (15.00% annuale)

  • 40% matura nel 5th-ANNO (40.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU + Options

In Comcast, le RSU + Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Posizioni Incluse

Analista di Business Intelligence

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Business in Comcast in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $124,915. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Comcast per il ruolo Analista di Business in United States è $90,000.

Altre Risorse