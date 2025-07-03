Colruyt Group Stipendi

Lo stipendio di Colruyt Group varia da $22,192 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software in India nella fascia bassa fino a $63,598 per un Data Scientist in Belgium nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Colruyt Group. Ultimo aggiornamento: 10/14/2025
What do Product Managers even do?
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.