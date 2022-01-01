Color Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Color va da $114,425 in compensazione totale all'anno per un Analista di Dati all'estremità inferiore a $278,600 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Color. Ultimo aggiornamento: 8/23/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $220K

Ingegnere Software Full-Stack

Recruiter
Median $148K
Analista di Business
$144K

Analista di Dati
$114K
Data Scientist
Median $171K
Designer di Prodotto
$134K
Product Manager
$206K
Responsabile Ingegneria Software
$279K
Responsabile Programmi Tecnici
$236K
