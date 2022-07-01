Directory Aziendale
Collectors
Collectors Stipendi

Lo stipendio di Collectors varia da $149,250 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Programma Tecnico nella fascia bassa fino a $450,000 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Collectors. Ultimo aggiornamento: 10/13/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $179K
Manager di Ingegneria del Software
Median $450K
Marketing
$201K

Manager di Prodotto
$294K
Manager di Programma Tecnico
$149K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Collectors, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

The highest paying role reported at Collectors is Manager di Ingegneria del Software with a yearly total compensation of $450,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Collectors is $201,000.

Altre Risorse