Coditas Technologies Stipendi

Lo stipendio di Coditas Technologies varia da $7,455 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $32,350 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Coditas Technologies. Ultimo aggiornamento: 11/21/2025

Designer di Prodotto
$7.5K
Ingegnere del Software
$32.4K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Coditas Technologies è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $32,350. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Coditas Technologies è $19,903.

