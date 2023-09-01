Directory Aziendale
Codemagic
Codemagic Stipendi

Lo stipendio di Codemagic varia da $59,471 in retribuzione totale all'anno per un Fondatore nella fascia bassa fino a $66,840 per un Project Manager nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Codemagic. Ultimo aggiornamento: 11/21/2025

Fondatore
$59.5K
Project Manager
$66.8K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Codemagic è Project Manager at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $66,840. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Codemagic è $63,155.

Altre Risorse

