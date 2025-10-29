Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United Kingdom mediano presso CMR Surgical ammonta a £50.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CMR Surgical. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Totale annuo
£50.3K
Livello
-
Base
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso CMR Surgical?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in CMR Surgical in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £86,440. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CMR Surgical per il ruolo Ingegnere del Software in United Kingdom è £46,414.

