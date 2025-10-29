Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Lebanon mediano presso CME ammonta a LBP 10.3B per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CME. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
CME
Se 3
Chicago, IL
Totale annuo
LBP 10.3B
Livello
L3
Base
LBP 8.95B
Stock (/yr)
LBP 0
Bonus
LBP 1.34B
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
4 Anni
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in CME in Lebanon raggiunge una retribuzione totale annua di LBP 2,686,433,070. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CME per il ruolo Ingegnere del Software in Lebanon è LBP 2,686,433,070.

