Clickhouse
Clickhouse Stipendi

Lo stipendio mediano di Clickhouse è $234,375 per un Ingegnere del Software . Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Clickhouse. Ultimo aggiornamento: 9/7/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $234K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Clickhouse, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Най-високо платената позиция в Clickhouse е Ingegnere del Software с годишно общо възнаграждение от $234,375. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Clickhouse е $234,375.

Altre Risorse