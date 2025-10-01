Directory Aziendale
CLEAR Ingegnere del Software Stipendi a New York City Area

La retribuzione Ingegnere del Software in New York City Area presso CLEAR varia da $217K per year per Software Engineer II a $353K per year per Staff Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $223K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CLEAR. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

20%

ANNO 1

30%

ANNO 2

50%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In CLEAR, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 30% matura nel 2nd-ANNO (30.00% annuale)

  • 50% matura nel 3rd-ANNO (50.00% annuale)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

CLEAR in New York City Area में Ingegnere del Software के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $352,750 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CLEAR में Ingegnere del Software भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $215,000 है।

