Directory Aziendale
CLEAR
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Greater Bengaluru

CLEAR Ingegnere del Software Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru mediano presso CLEAR ammonta a ₹1.84M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CLEAR. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹1.84M
Livello
Software Engineer I
Base
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
0 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso CLEAR?

₹13.95M

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di ₹2.62M+ (a volte ₹26.16M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

20%

ANNO 1

30%

ANNO 2

50%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In CLEAR, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 30% matura nel 2nd-ANNO (30.00% annuale)

  • 50% matura nel 3rd-ANNO (50.00% annuale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

FAQ

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Ingegnere del Software katika CLEAR in Greater Bengaluru kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa ₹7,927,480. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika CLEAR kwa jukumu la Ingegnere del Software in Greater Bengaluru ni ₹1,836,238.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per CLEAR

Aziende Correlate

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse