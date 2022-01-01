Directory delle Aziende
Clear Street
Clear Street Stipendi

L'intervallo di stipendi di Clear Street va da $112,435 in compensazione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) all'estremità inferiore a $323,339 per un Ingegnere del Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Clear Street. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Ingegnere del Software
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Ingegnere Software Backend

Analista Finanziario
$284K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$112K

Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Clear Street, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Clear Street è Ingegnere del Software at the L5 level con una compensazione totale annuale di $323,339. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Clear Street è di $231,000.

Altre risorse