Clari Manager di Ingegneria del Software Stipendi a San Francisco Bay Area

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in San Francisco Bay Area mediano presso Clari ammonta a $272K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Clari. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
Totale annuo
$272K
Livello
M2
Base
$272K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
9 Anni
Anni esp
15 Anni
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager di Ingegneria del Software at Clari in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $422,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the Manager di Ingegneria del Software role in San Francisco Bay Area is $263,500.

Altre Risorse