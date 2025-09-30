Directory Aziendale
Clari
Clari Ingegnere del Software Stipendi a Poland

La retribuzione Ingegnere del Software in Poland presso Clari ammonta a PLN 308K per year per L3. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Clari. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Software Engineer 1(Livello Base)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Software Engineer 2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
Senior Software Engineer
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 599K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di PLN 112K+ (a volte PLN 1.12M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Clari, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Clari in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 310,817. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the Ingegnere del Software role in Poland is PLN 305,040.

