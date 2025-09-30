Directory Aziendale
Clari Ingegnere del Software Stipendi a Greater Los Angeles Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Los Angeles Area presso Clari ammonta a $143K per year per L2. Il pacchetto di retribuzione in Greater Los Angeles Area mediano year ammonta a $146K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Clari. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Software Engineer 1(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$143K
$143K
$0
$0
L3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Clari, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Clari, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Clari for Ingegnere del Software rollen in Greater Los Angeles Area er $146,000.

